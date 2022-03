Jimmy Dijk (SP): “Ik ken geen wethouder die zo incapabel is als Diks”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

Indeze aflevering is Jimmy Dijk van de SP te gast. Dijk vertelt over zijn kritiek op het beleid van het huidige college, en wat er volgens hem in de gemeente Groningen anders zou moeten. Zo is hij tegen de komst van een nieuwe Oosterpoort van 268 miljoen euro en moet er meer aandacht komen voor mensen in de wijken en buurten van Groningen die zich ongehoord voelen.