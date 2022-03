In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

In deze aflevering komt de lijsttrekker van het CDA langs, Jalt de Haan. Jalt staat drie dagen in de week voor de klas in Beijum. We praten met Jalt over betaalbaar wonen, veiligheid, sport en bewegen, armoede en het betrekken van burgers bij de politiek.