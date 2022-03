Jaap Koopman volgt Jos Rietveld op als directeur bij GGD

nieuws

Foto via GGD Groningen

Vanaf 19 april aanstaande is Jaap Koopman de nieuwe Directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Groningen. Hij volgt dan Jos Rietveld op, die per 1 mei met pensioen gaat.

Koopman komt over van de Dienst Justitiële Inrichtingen, waar hij directeur is. Daarvoor werkte Koopman op verschillende andere functies binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder als directeur van het Nederlands Instituut voor

Forensische Psychologie en Psychiatrie (NIFP).

Koopman roemt zijn nieuwe werkgever voor de inzet tijdens de coronacrisis: “Er is een prestatie van jewelste neergezet! Maar de GGD doet natuurlijk veel meer, zoals jeugdgezondheidszorg, reizigersadvisering en openbare geestelijke gezondheidszorg. Ik verheug mij er op om als directeur Publieke Gezondheid aan de slag te gaan met de daadwerkelijke versterking van de publieke gezondheid in onze provincie. Het is van groot belang om samen met andere partijen te werken aan onderwerpen als vitaliteit en preventie: meer gezonde jaren voor Groningers!”