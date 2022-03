Italiaans restaurant in Stad in actie met ‘Run for Ukraine’: “Trek je hardloopschoenen maar uit de kast”

nieuws

Foto: google maps

Het Italiaanse restaurant Il Lago aan de S.O.J. Palmelaan komt op maandag 21 maart in actie voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne.

Het restaurant gaat een ‘Run for Ukraine’ organiseren. Met de run wordt geld ingezameld voor hulp aan de slachtoffers van de oorlog. Het evenement wordt gesteund door Univé Noord-Nederland. De ‘Run for Ukraine’ heeft een afstand van vijf kilometer. De bedoeling is dat deelnemers vanaf 18.00 uur deze afstand wandelend of hardlopend af gaan leggen. Na afloop krijgen deelnemers in het restaurant een bord pasta en een flesje water.

Vluchtelingen in Selwerd

Met de actie wordt geld ingezameld voor de slachtoffers van de oorlog. Deelnemers leggen minimaal 10 euro in om mee te doen, maar mogen ook meer geld inleggen. De opbrengst gaat volledig naar de vluchtelingen die sinds vorige week verblijven in de studentenflat Cornus aan de Kornoeljestraat in de stad.

“We moesten wat doen”

De eigenaar van het restaurant vond dat hij na het zien van de beelden van de oorlog in actie moest komen. “Het is verschrikkelijk. We moesten wat doen”, laat Pino Camera van het restaurant weten. “Een run organiseren is dan wel het minste wat we kunnen doen.” Inschrijven voor de ‘Run for Ukraine’ kan via deze link.