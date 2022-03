Isabelle Diks (GroenLinks) keert niet terug als wethouder in Groningen

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Isabelle Diks (GroenLinks) zal geen zitting nemen in een nieuw gemeentebestuur voor Groningen. Volgens de 56-jarige Diks zijn persoonlijke keuzes de reden geweest om af te zien van een nieuwe wethouderspost. Volgens het Dagblad van het Noorden heeft Diks haar besluit inmiddels kenbaar gemaakt aan haar partij.

Diks stelt te staan achter de afspraak die ze twee jaar terug maakte met haar man om tot de afgelopen raadsverkiezingen in Groningen het wethouderschap te vervullen. Haar partner bleef achter in Den Haag, terwijl Diks naar Groningen toog om Mathias Gijsbertsen op te volgen als wethouder. Volgens Diks hebben de afgelopen twee jaar een grote impact gehad op haar privéleven.

De geboren Heerlense stelt dat de grote hoeveelheid kritiek die ze de afgelopen jaren over zich heen kreeg geen reden zijn voor haar vertrek uit Groningen. Diks stelt dan ook terug te kijken op een mooie periode in Groningen. De uittredend wethouder hoopt dan ook dat haar opvolger(s) haar plannen doorzetten.

Met plezier en genoegen ben ik nu twee jaar wethouder en locoburgemeester in Groningen. Toch stel ik me niet meer beschikbaar voor een volgende periode.👇https://t.co/Xrsg4qW3XS — Isabelle Diks (@IsabelleDiks) March 31, 2022

Roerige periode voor Diks binnen en buiten Groningen

Diks kwam in april van 2020 van Den Haag (waar ze Kamerlid was) naar Groningen om Mathias Gijsbertsen op te volgen als wethouder voor het sociaal domein, zorg, veiligheid, jeugd en jeugdhulp. Ook werd ze wijkwethouder voor het stadsdeel Oost en loco-burgemeester.

Haar aanstelling zorgde voor ophef, zowel in Groningen als in Den Haag. Eind 2019 maakten De Volkskrant en HP de tijd bekend dat ze sinds haar aanstelling als Tweede Kamerlid jaarlijks zevenduizend euro wachtgeld ontving, bovenop haar loon vanuit de Tweede Kamer. Ze kreeg dit geld vanwege haar eerdere werkzaamheden als wethouder in Leeuwarden. Ook had Diks aan de Tweede Kamer Leeuwarden als haar woonplaats opgegeven, terwijl ze in Den Haag woonde. Diks ontving daardoor een jaarlijkse verblijfskostenvergoeding.

GroenLinks dwong Diks echter met de wachtgeldregeling te stoppen en de al ontvangen gelden terug te storten. Dat beloofde Diks te doen.

Kritiek

In Groningen verliep haar aanstelling niet veel rustiger. Diks kreeg veel kritiek op haar plannen om de basisjeugdzorg in Groningen te clusteren binnen Samen, een nieuw onderdeel van WIJ Groningen. Zorginstellingen trokken vrijwel meteen aan de bel, omdat de aanbieders vonden dat ze buitenspel werden gezet.

Het plan van Diks om de armoede in tien jaar tijd te verbannen uit Groningen, waarvoor een grote investering in een omvangrijk maatregelenpakket stond gepland, kreeg ook veel kritiek. Niet alleen om de inhoud, maar onlangs ook vanwege de korte tijd tussen de presentatie van het plan en de raadsverkiezingen.