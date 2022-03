Inzamelingsactie voor Oekraïne bij drie supermarkten in Haren

nieuws

Foto: Johannes Rienks

De Voedselbank Stad Groningen, de stichting ‘Oekraïners in Nederland’ en Stichting Present zamelt komende zaterdag in bij drie supermarkten in Haren.

De Stichting Present zorgt ervoor dat bij de supermarkten 36 vrijwilligers klaarstaan om donaties in ontvangst te nemen. Het gaat om Albert Heijn in de Kerkstraat en de Jumbo aan het Anjerplein en de Kroonkampweg. De inzameling duurt zaterdag van 9.30 uur tot 10.30 uur. Het doel is om 300 bananendozen te vullen met donaties, zoals houdbaar voedsel, water, luiers en andere non food-producten. De Voedselbank vult de opbrengst zo nodig aan, bijvoorbeeld met paste of non food-producten.

De opbrengst van de inzameling gaat naar een groot tehuis voor gehandicapte kinderen en volwassen in de Oekraïense stad Sumy. Die stad ligt dichtbij de Russische grens, in het spergebied van de Russische bezetters. De producten gaan via een opslagplaats in Groningen naar Oekraïne, via een truck die bestuurd wordt door chauffeurs uit dat land.