Inzamelingsactie Haren voor Oekraïne loopt storm: “Het ontroert ons”

nieuws

In Haren worden er zaterdag spullen ingezameld voor de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Foto: ingezonden

De inzamelingsactie voor Oekraïne die zaterdag plaatsvindt op het Raadhuisplein in Haren loopt storm. Dat laat de organisatie weten.

“Vanochtend om 08.30 uur hebben we de deuren geopend en het is een constante stroom van mensen die spullen brengen”, vertelt Sandra Kaiola. “Terwijl ik nu met je spreek loopt er bijvoorbeeld een meneer binnen met spullen. Het komt er op neer dat we sinds vanochtend de hele tijd in de benen zijn geweest, en dat we nog geen tijd hebben gehad om een kopje koffie te drinken. Weet je, het ontroert mij. Dat mensen zo massaal in actie komen. Ook de betrokkenheid van kinderen die hier samen met hun ouders komen om spulletjes te brengen.”

Oekraïense vluchtelingen

De inzamelactie kreeg een extra stimulans toen in het begin van de middag twee dames de winkel inliepen. “Zij bleken te zijn gevlucht uit Oekraïne. Ze waren dagenlang onderweg geweest, en waren hier in Haren op zoek naar een opvangplek. Omdat wij Oekraïense vlaggen bij de inzamelplek hebben geplaatst, waren ze in de veronderstelling dat ze hier moesten zijn. Met zulke ontmoetingen komt het echt binnen, en dan weet je voor wie je het doet.”

Beelden op televisie

De actie ontstond afgelopen dinsdag. “Ik zat op de bank het nieuws te volgen. Op televisie waren beelden te zien van kinderen die getroffen waren door het oorlogsgeweld. Dat raakte mij emotioneel. Toen dacht ik, kunnen we niet iets doen. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar informatie en via de website van OOG Tv kwam ik in contact met Willemijn Kemp die ook een inzameling was begonnen. Toen is het balletje gaan rollen.”

Kleding, EHBO-spullen en maandverband

Volgens Kaiola gaat het om een actie die gesteund wordt door Ondernemend Haren. “Ik ben zelf ondernemer in Haren en via het bestuur heb ik contact gezocht. Ondernemers sloten zich aan en ook kregen we de toegang tot een leeg pand aan het Raadhuisplein dat we vandaag mogen gebruiken. En dat gaat super goed. De ruimte begint ondertussen al behoorlijk vol te raken. Er wordt kleding gebracht, maar ook EHBO-spullen en maandverband wordt ingezameld. Er komen ook mensen langs die vragen waar behoefte aan is. Vervolgens gaan zij direct naar de winkel of drogisterij om spullen op te halen. Heel mooi.”

Sappemeer

Kaiola laat weten dat er op dit moment vooral behoefte is aan houdbare levensmiddelen, babyvoeding en luiers, verband en pleisters, hygiënische middelen, en thermokleding voor het burgerleger. “De spullen die we vandaag inzamelen gaan morgen naar Sappemeer, waar de Stichting Oekraïners in Nederland, een inzamellocatie heeft. Vanaf daar gaat het met vrachtwagens richting Oekraïne.”

Nesciohotel

De actie in Haren duurt zaterdag tot 17.00 uur. “Wellicht gaan we in de nabijheid nog een nieuwe actie starten. Zoals het nu lijkt wordt het Nesciohotel aangewezen als opvangplek. Ik kan me voorstellen dat we de mensen die daar gaan verblijven, ook goed zouden kunnen helpen.”

Verslag vanuit de winkel: