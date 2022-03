Inzamelingsactie Haren voor Oekraïne levert vijf volle voertuigen op met hulpgoederen

nieuws

In Sappemeer werden alle spullen ingeladen in een vrachtwagen die vanavond nog naar Oekraïne rijdt. Op de foto mensen van de Stichting Oekraïners in Nederland. Foto: Willemijn Kemp

De inzamelingsactie in Haren voor de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne, die afgelopen zondag in allerijl werd opgetuigd, is een groot succes geworden.

“Ik sta op dit moment in Sappemeer”, vertelt Willemijn Kemp. “Hier in Sappemeer is één van de inzamelingspunten van de Stichting Oekraïners in Nederland. Vanaf deze locatie worden hulpgoederen naar Oekraïne verscheept. Eerder vanavond konden mensen uit Haren goederen afleveren bij sportpark De Koepel. Dat is een groot succes geworden. We konden uiteindelijk twee busjes en drie auto’s helemaal volladen. Het ging met name om dekbedden, matrassen, warme kleding, boodschappen en medicijnen.”

“Vrachtwagen rijdt vanavond nog naar Oekraïne”

“Na afloop zijn we direct naar Sappemeer gereden. Hier staat een vrachtwagen die vanavond nog naar de grens met Oekraïne rijdt. Als een menselijke ketting hebben we alles uitgeladen en richting de vrachtwagen gebracht. In deze vrachtwagen wordt warme kleding, matrassen en dekbedden verscheept. Het voedsel en medicijnen wordt zeer binnenkort in een andere vrachtwagen naar de grens gebracht.”

“Supermarkten en drogisterijen in Kiev zijn vrijwel allemaal leeg”

Volgens Kemp loopt de actie als een trein. “Het verloopt allemaal heel geordend. Van de mensen in Sappemeer heb ik ook begrepen dat de logistiek aan de grens op dit moment heel goed is. Zo kan de stad Lviv op dit moment goed bevoorraad worden. Onze spullen zullen dieper Oekraïne ingaan. De situatie in Kiev, Charkov, Donetsk en Marioepol is slecht. Supermarkten en drogisterijen zijn daar inmiddels vrijwel leeg.”

“Foto’s gaan naar het front om de moed er in te houden”

Er is daarom behoefte aan meer spullen: “Wat er op dit moment nodig is, dat is vooral warme kleding, dekens en dekbedden. Daarnaast hebben deze mensen, die achter de inzameling zitten, laten weten heel erg blij te zijn dat er op zoveel fronten wordt meegeleefd en geholpen. Foto’s van bijvoorbeeld deze actie sturen ze ook naar vrienden en bekenden aan het front om de moed er in te houden.”

Het inzamelingspunt in Sappemeer is te vinden aan de Kleinemeersterstraat 109.