Inzameling hulpgoederen voor Oekraïne loopt als een trein: “Geweldig wat iedereen doet”

nieuws

Foto: Willemijn Kemp

De inzamelingsactie van hulpgoederen voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne in Sappemeer loopt als een trein.

De inzameling in Sappemeer is onderdeel van een landelijke actie van de Stichting Oekraïners in Nederland. Behalve in Sappemeer wordt er ook in Rotterdam en Den Haag ingezameld. “Het gaat heel goed”, vertelt Ruslan Zwaneveld. “Na de media-aandacht van afgelopen weekend is het echt op stoom gekomen. Vanochtend stonden hier bijvoorbeeld om 08.00 uur de eerste mensen al voor de deur om spullen te brengen, en zojuist rond 22.30 uur hebben we denk ik de laatste spullen uitgeladen. We zijn deze dagen namelijk 24 uur per dag geopend, dus misschien gaat er nog wat komen.”

“Kleine meisjes kwamen statiegeld brengen dat ze hadden verzameld”

De inzamelingslocatie in Sappemeer bevindt zich aan de Kleinemeersterstraat 109. “Wat we zien is dat er heel veel mensen uit de regio langs komen die spullen brengen. Vanmiddag kwamen er een aantal kleine meisjes langs. Zij hadden flessen ingezameld en het statiegeld dat ze ermee verdiend hadden kwamen ze naar ons brengen. Dat zijn dingen die ons ontzettend raken. Iedereen lijkt op dit moment in actie te zijn voor Oekraïne en de Oekraïners, van jong tot oud. Ook zien we veel mensen die ons komen helpen bij het in ontvangst nemen van de spullen. Mensen met diverse nationaliteiten, maar vanmiddag waren hier bijvoorbeeld ook studenten. Bij de aanval, bijna een week geleden, was ik het vertrouwen in de mensheid even helemaal kwijt. Maar dat dit gebeurt laat zien dat er heel veel goede mensen zijn, dat is hartverwarmend.”

Lviv is een groot knooppunt

Inmiddels zijn de eerste spullen naar Oekraïne gebracht. “Afgelopen nacht is een eerste vrachtwagen vertrokken. De logistiek is op dit moment ook goed. De spullen worden allemaal naar Lviv gebracht, een grote stad in het westen van Oekraïne. Dat is op dit moment een knooppunt waar 24 uur per dag gewerkt wordt door zo’n tweehonderd mensen. De spullen worden er verzameld, en er wordt een selectie gemaakt wat waar naar toe moet. Vanuit Lviv wordt het namelijk verder getransporteerd. Ons beeld is dat we op dit moment de steden en dorpen ten westen van de lijn Kiev – Pishchanka goed kunnen bedienen. Rond Kiev en ten oosten van deze lijn is de situatie onduidelijk en gevaarlijker.”

“Rond Kiev is het een chaos”

“Vanmiddag had ik contact met een vriend die op dat moment in Zjytomyr verbleef, ten westen van Kiev. Daar was op een gegeven moment alles aan het trillen vanwege een inslag. Hij is op weg naar het front en liet later weten dat het rond Kiev een grote chaos is. De afgelopen uren heb ik geen contact meer gehad. Ja, dat is vervelend. Maar gelukkig hoef ik er niet zoveel aan te denken omdat ik hier heel druk aan het werk ben. Het leidt af. Het leidt af van de zorgen die er zijn om familie, vrienden en kennissen die nog in Oekraïne verblijven.”

“Slaapzakken en thermokleding”

De vraag naar hulpgoederen blijft groot. “We hebben goede contacten met mensen die aan het front vechten. We vragen hen met enige regelmaat waar op dit moment behoefte aan is. Er wordt dan gezegd dat men medicijnen nodig heeft en dat het ontbreekt aan warme thermo-kleding en slaapzakken. Dat is op dit moment het belangrijkste.”

De inzamelingslocatie in Sappemeer is te vinden aan de Kleinemeersterstraat 109 en is 24 uur per dag geopend. De bedoeling is dat later deze week weer een vrachtwagen richting Lviv rijdt.