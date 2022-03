Invaller Postema het absolute goudhaantje in spektakelstuk tegen NEC

sport

FC Groningen heeft zaterdagavond met 4-3 gewonnen van NEC Nijmegen. In de Euroborg waren de Nijmegenaren, met een man minder, de betere ploeg. Invaller Romano Postema tekende met twee latere treffers voor de zege.

De mannen van trainer Danny Buijs hadden een droomstart. Na twee minuten spelen kopte Michael de Leeuw raak namens de thuisploeg. Even later kwam NEC langszij. Doelman Peter Leeuwenburgh had een bal van afstand niet klem waarna het leder in de doelmond bleef hangen. Ali Akman benutte het buitenkansje: 1-1.

Cadeautje van de scheidsrechter

Vijf minuten later kreeg FC Groningen een cadeautje van de arbitrage. Na provoceren van Jørgen Strand Larsen maakte NEC’er Souffian El Karouani een beweging met zijn hoofd richting het hoofd van de Noorse spits. Scheidsrechter Sander van der Eijk trok de rode prent, al leek dat erg zwaar gestraft. FC Groningen maakte gebruik van de ‘man meer’ situatie. Strand Larsen tekende op aangeven van Laros Duarte met het hoofd voor de 2-1.

NEC sterker met man minder

De Nijmegenaren waren niet uit het stuk geslagen. Lasse Schone, vrije trappen specialist, mocht plaats achter de bal van zo’n twintig meter en passeerde Leeuwenburgh, zonder al te veel tegenstand van de sluitpost: 2-2. NEC ging door. Na slordig balverlies van Neraysho Kasanwirjo kon NEC-speler Magnus Mattsson vrij doorlopen en voor de voorsprong tekenen: 2-3.



Postema de held

Ondanks het feit dat de bezoekers met een man minder speelden, waren zij in de tweede helft ook de bovenliggende partij. FC Groningen kwam er niet aan te pas en moest tot de tachtigste minuut wachten op de gelijkmaker. Invaller Romano Postema redde met het hoofd het Groninger servies: 3-3. In de blessuretijd was het nogmaals Postema. De gekrenkte jonge spits die het met weinig speelhoeken moet doen, ramde een afvallende bal tegen de touwen en bracht zo de Euroborg in extase: 4-3.



Volgende wedstrijd

De Trots van het Noorden klimt door de zege naar de achtste plaats. Een plek die recht geeft op een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. Volgende week zondag gaat FC Groningen op bezoek bij FC Utrecht. In de Galgenwaard trappen de ploegen af om 12:15.