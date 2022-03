Internationale Vrouwendag: ‘Er moet meer aandacht komen voor gelijkheid’

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Op dinsdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop gelijkheid tussen mannen en vrouwen centraal staat. In de praktijk blijkt die gelijkheid er echter nog niet altijd te zijn.

Om meer aandacht te vragen voor het belang van gelijkheid, organiseerde de FNV een actie op de Grote Markt. Hier werden enquêtes uitgedeeld om de dialoog aan te gaan over thema’s als financiële onafhankelijkheid en ongewenst gedrag richting vrouwen.

Wethouder Isabelle Diks was aanwezig om de enquêtes in ontvangst te nemen. Volgens haar is ongelijkheid ook in deze tijd nog altijd een probleem. Ze wil de thema’s daarom nog meer onder de aandacht brengen binnen de lokale politiek.

Dinsdagavond sluit het comité Vrouwenstrijd om 19:00 uur de dag af met een manifestatie en geluidsprotest op de Grote Markt.