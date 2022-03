Internationale artiesten treden op tijdens benefietavond voor Oekraïne in Oosterpoort

nieuws

Foto via Facebook Maya Fridman

Op maandag 21 maart organiseren SPOT Groningen, het Prins Claus Conservatorium en Club Guy & Roni een benefietavond voor Oekraïne, waarvan de opbrengst gaat naar Giro555. Dat doen ze op initiatief van de Russische cellist Maya Fridman.

Tijden het concert geven verschillende Russische, Oekraïense en Nederlandse artiesten acte de présence. Fridman wordt tijdens de avond bijgestaan door een groot aantal topmusici, onder wie de Oekraïens-Russische pianist Borys Fedorov en de Oekraïense violist Igor Gruppman. Ook altviolisten Dana en Mikhail Zemtsov, cellist Maja Bogdanovic, contrabassist Nicholas Schwartz en pianist Rembrandt Frerichs dragen hun steentje bij, evenals sopraan Channa Malkin.

Het koor van het Prins Claus Conservatorium en de Russische danseres Tatiana Matveeva begeleiden de avond vol muziek, dans en indringende verhalen.

De artiesten treden vanaf 20.15 uur gratis op in de Oosterpoort en SPOT Groningen stelt haar zaal en personeel gratis beschikbaar. De volledige ticketopbrengst gaat naar Giro555. Mensen kunnen zelf een ticketprijs tussen de 12,50 en 100 euro kiezen voor het evenement. Naast fysieke stoelen zijn er ook ‘virtuele’ stoelen beschikbaar. Dineren in The Mix, voorafgaand aan het concert, komt ook ten goede aan Giro555.

Meer informatie en tickets zijn beschikbaar via de website van SPOT Groningen.