Ingezamelde hulpgoederen Haren overgebracht naar Sappemeer: “Spullen gaan morgen naar Oekraïne”

In Sappemeer worden de spullen ingezameld en gesorteerd door diverse vrijwilligers. Foto: Willemijn Kemp

De hulpgoederen die zaterdag in Haren werden ingezameld, zijn zondag overgebracht naar Sappemeer. De verwachting is dat de spullen maandag al naar Oekraïne gaan.

“We hebben in totaal acht busjes met hulpgoederen uitgeladen”, vertelt Willemijn Kemp uit Haren. “Het gaat om de spullen die zaterdag in het centrum van Haren zijn ingezameld. Dit hebben we in zes busjes naar Sappemeer kunnen brengen. En het gaat om spullen die op mijn werk in Scheemda zijn verzameld. Vanmiddag is een vrachtwagen met hulpgoederen richting Oekraïne vertrokken. De eindbestemming van deze wagen is de stad Soemy. Morgen vertrekt er weer een vrachtwagen, waarvan de eindbesmetting nog onduidelijk is.”

Humanitaire ramp

Soemy (Суми) is een stad met ongeveer 300.000 inwoners, ligt in het gelijknamige oblast, ongeveer tachtig kilometer ten noordwesten van Charkov. “Het ligt aan het front. Er wordt daar stevig gevochten. Er zijn nu afspraken gemaakt dat er drie vrachtwagens Soemy in mogen. Maar hoe je het ook wendt of keert, er dreigt daar een humanitaire ramp. Drie vrachtwagens die hulpgoederen brengen, dat is nooit genoeg om iedereen van het hoognodige te voorzien. Waarbij je dan ook nog eens moet bedenken dat er geen elektriciteit meer is, en waar het absoluut niet veilig is.”

Goede contacten

De vrachtwagens kunnen Oekraïne redelijk eenvoudig binnenrijden. “De inzamelactie in Sappemeer wordt gerund door de Stichting Oekraïners in Nederland. Zij hebben goede contacten met de Oekraïense ambassade in Den Haag, maar hebben ook contacten in Oekraïne. Zij melden de vrachtwagens aan, waardoor ze de grens makkelijk kunnen passeren. De vrachtwagens hebben ook een rood kruis op de voorzijde. Dat staat in schril contrast tot de beelden die je misschien hebt gezien bij de grens, want het is daar een flinke chaos. In Oekraïne zelf krijgen de vrachtwagens militaire begeleiding.”

Vrijwilligers gezocht

Volgens Kemp is er zondag hard gewerkt. “We hebben alles uit de auto’s en busjes gehaald en hebben dat netjes geordend. We hebben dat op pallets gestapeld, zodat het morgen heel makkelijk de vrachtwagens ingeschoven kan worden.” De sfeer in Sappemeer is nog altijd krachtig. “Het viel me wel op dat er vandaag iets minder vrijwilligers waren die aan het helpen waren. De andere mensen zagen er vermoeid uit. Ik was ook heel blij om te horen dat verschillende mensen na het uitladen zeiden even uit te willen gaan rusten. En bij deze zou ik mensen ook op willen roepen om de mensen in Sappemeer te gaan helpen. Ze kunnen wel wat handjes gebruiken.”

Vervolgacties

Voor Kemp is het de derde keer dat ze in Sappemeer was om spullen te brengen. Afgelopen week naar aanleiding van een inzamelingsactie op de parkeerplaats bij de sportclubs in Haren, donderdag bracht de Harense er ook spullen en zondag vanwege de actie in het centrum van Haren. “De komende dagen ga ik even uitrusten en alles een plekje geven. Ook ga ik bedenken wat een vervolgstap zou kunnen zijn. Haren krijgt hoogstwaarschijnlijk een opvanglocatie in het Nescio Hotel. In Haren zijn afgelopen weekend al 64 gezinnen gearriveerd uit Oekraïne. Ik denk dat het belangrijk is dat we er ook voor deze mensen zijn. Dat zij spullen krijgen. En ook dat de kinderen onderwijs krijgen aangeboden. Dat we het hen zo aangenaam mogelijk kunnen maken, wat ook zal helpen bij het verwerken van het trauma dat ze hebben opgelopen.”

De inzamelingslocatie in Sappemeer is te vinden aan de Kleinemeersterstraat 109 en is 24 uur per dag geopend.