In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

In deze aflevering is Inge Jongman van de ChristenUnie te gast. Inge is al jaren actief in de Groningse politiek. Eerst was ze een lange periode raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie, momenteel is ze wethouder.