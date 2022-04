Informateur Mattias Gijsbertsen begonnen aan zoektocht nieuwe coalitie

Mattias Gijsbertsen is donderdagochtend begonnen met zijn taak als informateur. In het Feithhuis ontvangt hij de komende tijd alle partijen uit de gemeenteraad.



Gijsbertsen gaat op zoek naar een combinatie van partijen die de komende vier jaar stabiel met elkaar kunnen samenwerken in een coalitie. “De opgave is om de komende weken te gaan kijken naar welke combinatie van partijen het beste de uitdagingen van Groningen kan aanpakken. Niet alleen van de gemeente maar ook van de regio. En er wordt ook gekeken naar de financiële mogelijkheden en beperkingen.” aldus Gijsbertsen.

De informatiefase wordt gevolgd door een formatiefase, pas dan wordt er inhoudelijk onderhandeld over een akkoord. Wanneer die kan beginnen weet Gijsbertsen nog niet: “Ik wil wel een beetje vaart maken. Het gaat wel een paar weken duren. Je moet voorkomen dat de formatie wordt ingegaan en dat een paar partijen er toch geen vertrouwen meer in hebben en dat je weer opnieuw kan beginnen, dus het moet wel zorgvuldig, maar ik probeer zo gauw mogelijk tot een een conclusie te komen.”

Gijsbertsen is geen onbekende in de Groningse politiek. Sinds 2006 zat hij namens GroenLinks in de gemeenteraad, van 2014-2020 was hij wethouder.