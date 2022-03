Inbrekers op heterdaad betrapt en aangehouden aan Coehoornsingel

nieuws

Foto: Politie Groningen (via Facebook)

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee inbrekers opgepakt in de binnenstad van Groningen. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze inbraken in een garagebox aan de Coehoornsingel.

De twee verdachten zijn voor onderzoek ingesloten in het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat.

De verdachten waren bij de aanhouding nog in het bezit van een aantal goederen. Deze goederen waren niet weggenomen uit de garagebox, maar de politie heeft sterk het vermoeden dat ook deze van diefstal afkomstig zijn. Mensen die de spullen herkennen, worden verzocht contact op te nemen met de politie, via 0900-8844. Houd daarbij zaaknummer PL0100-2022061596 bij de hand.