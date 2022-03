“Ik wilde een gedicht schrijven om iedereen een hart onder de riem te steken”

nieuws

Foto: Willemijn Kemp

De oorlog in Oekraïne houdt veel mensen bezig. Waar de één er maar het beste van maakt, ligt een ander ’s nachts juist wakker. Dichter Arjen Boswijk uit Stad klom dit weekend in de pen om iedereen een hart onder de riem te steken.

“De oorlog houdt ons ook hier thuis bezig”, vertelt Boswijk. “Wel tot op zekere hoogte. Twee weken geleden hebben we afgesproken dat we niet hele avonden voor de televisie gaan zitten. De beelden zijn rauw, maken emotioneel en zijn vreselijk. Veroorzaakt door een gek die aan het werk is. De afgelopen dagen heb ik nagedacht wat ik zou kunnen doen. Ik ben gepensioneerd en ik dicht over dingen die mij bezighouden. Gisteravond had ik ineens een tekst in mijn hoofd, en die heb ik vandaag uitgewerkt.”

“Er komt veel op ons af”

Het gedicht heeft als doel om alle mensen een hart onder de riem te steken. “Ik heb het in één keer opgeschreven, het kwam recht uit mijn hart. Ik heb het in het Nederlands opgeschreven en in het Oekraïens. Nu moet ik wel eerlijk bekennen dat ik het Cyrillisch schrift niet vaardig ben, dus ik hoop dat Google Translate het goed voor mij vertaald heeft. En inderdaad, ik hoop dat de tekst mensen kan steunen. Toevallig zag ik vanavond in het nieuws een kaartje waaruit bleek dat de provincie Groningen op dit moment de meeste vluchtelingen opneemt. Er komt veel op ons af, we doen heel veel, en we zullen nog veel voor de kiezen krijgen.”

David Bowie

Boswijk begrijpt ook het gevoel van de Russische dreiging. “In de jaren tachtig ben ik verschillende keren in de DDR geweest, in Oost-Berlijn. Ik heb de Koude Oorlog aan den lijve ondervonden. In 1987 was ik er ook, waarbij ik een aantal vrienden bezocht. Toevallig gaf diezelfde avond David Bowie een concert in West-Berlijn, nabij de Berlijnse Muur. Bowie heeft toen een aantal geluidsboxen in de richting van Oost-Berlijn gedraaid, zodat de muziek ook over het oosten galmde. Dit terwijl meeluisteren daar niet mocht. De Vopo’s (Deutsche Volkspolizei, red.) greep dan ook hard in. Iedereen die aan het luisteren was maakte kennis met de knuppel. En toch denk ik dat die avond het begin is geweest van de val van de Berlijnse Muur. Een dichtbundel die ik schreef over deze periode ligt binnenkort in de boekhandel.”

“Oekraïners zijn een eigen volk”

Een band met Oekraïne heeft Boswijk niet. “Ik ben er nog nooit geweest, en heb er ook geen vrienden of familie wonen. Wel weet ik dat het land ontzettend belangrijk is voor Europa, omdat het de grootste graanschuur van het continent herbergt. En ik weet ook dat de historie van het land terugvoert naar een tijd lang, heel lang geleden. Een tijd waarbij Rusland nog geen Rusland was. Daarom heeft Poetin (president Rusland, red.) ook ongelijk. De Oekraïners zijn geen Russen, het is een heel eigen volk.”

Lees hieronder het gedicht dat Boswijk schreef: