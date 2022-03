In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

In deze aflevering is Ietje Jacobs te gast van de VVD. De VVD is momenteel een oppositiepartij in Groningen, maar zou graag deelnemen aan de volgende coalitie en zitting nemen in het college.