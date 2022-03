Groningen in actie voor Oekraïne

Het Montessori Lyceum in Groningen zamelt de komende anderhalve week geld in voor Oekraïne. Dit doen ze naar aanleiding van een oproep van twee meelevende leerlingen. Door middel van verschillende inzamelacties proberen de leerlingen zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.

De oorlog in Oekraïne is nog steeds in volle gang, er slaan steeds meer mensen op de vlucht en veel steden liggen in puin. Met Giro 555 wordt maandag een heleboel geld opgehaald, maar het Montessori Lyceum in Groningen gooit er een schepje bovenop. Op verschillende manieren zamelen de leerlingen geld en producten in voor het goede doel. Zo zijn de vierdeklassers maandag begonnen met de verkoop van cupcakes en staat er volgende week nog een sponsorloop in de planning. Dit zijn niet de enige acties die zijn bedacht, de leerlingen zelf zijn erg creatief bezig. Zo werd er een geel-blauwe banaan geveild en willen de leerlingen ramen gaan lappen bij verschillende winkels. De hele school doet mee, samen proberen ze zo veel mogelijk geld op te halen.

Ook het bedrijfsleven doet mee aan de inzamelingsacties voor Oekraïne. Transportbedrijf AZexpress zamelt hulpgoederen in en vervoert deze met eigen vrachtwagens naar de grens van Oekraïne.