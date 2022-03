Huurprijzen vrije sector Stad stegen minst snel van alle grote steden

nieuws

Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 International)

Met een gemiddelde huurprijs van 12,80 per vierkante meter zijn de huurprijzen van vrije sectorwoningen in de Stad in het afgelopen jaar veel minder snel gestegen dan de prijzen in elf andere grotere steden in Nederland. In totaal nam de huurprijs in de Stad met slechts 0,4 procent toe sinds het eerste kwartaal van vorig jaar.

Daarmee is Groningen een uitzondering op de Nederlandse trend, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM). Uit de cijfers komt naar voren dat verhuurders uit andere steden met een omvang gelijk aan Groningen pas dit jaar zijn begonnen met het verhogen van de huurprijzen. Zo kenden steden als Arnhem en Almere een prijsstijging tussen de negen en vijftien procent in het afgelopen jaar, waarmee de gemiddelde huurprijs op gelijk niveau kwam met de Stad.

Grotere steden kenden het afgelopen jaar een iets minder snelle stijging in de particuliere huurprijzen dan Nederland als geheel. Dat is ook in de provincie Groningen goed te zien. Waar in de stad 0,4 procent meer betaald moest worden voor een particuliere huurwoning, was dat in de provincie als geheel 2,8 procent. In vergelijking met Nederland als geheel, waar een vierkante meter huurwoning nu 7,8 procent duurder is dan een jaar geleden, was Groningen de provincie met de op één na laagste prijsstijging. Alleen in Overijssel liepen de prijzen voor particuliere huurwoningen minder snel op (2.5 procent). Een vierkante meter in de provincie Groningen kost gemiddeld 11,92 euro.