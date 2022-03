Hulpgoederen voor dieren Oekraïne onderweg in vrachtwagen en busjes richting grens

nieuws

Vrijdag was men nog druk bezig om alle voertuigen in te laden met hulpgoederen. Foto: René Perdok

De hulpgoederen die de afgelopen week op diverse plekken in de provincie zijn ingezameld voor dieren die slachtoffer zijn geworden van het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn onderweg richting de grens.

René Perdok van de stichting Bikers for Animals Groningen laat weten dat vrijdagavond een vrachtwagen vol hulpgoederen vertrokken is richting de Pools-Oekraïense grens. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn Perdok en andere vrijwilligers in tien busjes met aanhangwagens ook richting Polen vertrokken. Hun eindbestemming is een hoofdvestiging van een Poolse organisatie die dieren opvangt.

Donderdag en vrijdag zijn Perdok en een team vrijwilligers bezig geweest om alle hulpgoederen te verzamelen, sorteren en in te laden. De verwachting is dat de groep zondag weer terugkeert. In hun busjes zullen zij dieren meenemen die in de Poolse opvang een plekje hadden gevonden. Daarmee ontstaat er in Polen ruimte om Oekraïense dieren op te vangen.