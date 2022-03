Hulpdiensten in actie bij bioscoop Pathé voor vreemde lucht, 1 persoon onwel

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpverleners moesten vrijdag aan het einde van de avond in actie komen bij bioscoop Pathé aan het Gedempte Zuiderdiep voor een mogelijke vreemde lucht. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een vreemde lucht kwam rond 23.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Er zijn veel hulpverleners aanwezig”, ziet Wind korte tijd later. “Veel agenten, brandweerlieden maar ook een ambulance staat voor het pand. Eén persoon is in de ambulance behandeld. Voor zover bekend hoefde deze niet mee naar het ziekenhuis.”

Brandweerlieden hebben met meetapparatuur metingen verricht in het pand. “Het is onbekend of er iets gemeten is. Na een klein kwartier keerde men weer terug naar de kazerne.”