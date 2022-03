Hulpactie voor dieren uit Oekraïne barst uit haar voegen: “Negen busjes vol met voedsel en spullen”

nieuws

Foto: René Perdok / ingezonden

De actie van Bikers for Animals Groningen om dieren in en uit Oekraïne te helpen is een groot succes. Dat laat René Perdok van de stichting weten.

Hoi René! Hoe gaat het met de actie?

“Het gaat boven verwachting. We krijgen berichten binnen van mensen uit het hele land die spullen aanbieden. Op dit moment zien we dat onze logistiek vastloopt. Wij hadden nooit verwacht dat het zo’n groot succes zou worden. Ik kan het ook nog niet echt beseffen. Als je ook ziet hoeveel spullen hier liggen, wat we straks allemaal naar het gebied gaan brengen. Het is echt ongelofelijk.”

Je zegt naar het gebied brengen. Bedoel je daar Oekraïne mee?

“Nee. Wij brengen het naar Polen. We hebben contact met een Poolse organisatie die in het grensgebied een dierenasiel bestierd. Zij vangen op dit moment al veel dieren uit Oekraïne op, maar hebben ook contacten en het netwerk met mensen in Oekraïne. Het plan is om volgend weekend met elf busjes vol met spullen die kant op te rijden. Deze organisatie gaat dan voor de verdere verspreiding zorgen.”

En dan rijden jullie leeg weer terug naar Nederland?

“Nee. We willen proberen om dieren die in de Poolse opvang zitten mee terug te nemen. Zodat er daar meer ruimte is om Oekraïense dieren op te vangen. Oekraïense dieren nemen wij niet mee. Wat we zien is dat veel dieren uit dit land ziek zijn. Zij moeten eerst in quarantaine. Daarnaast is er het risico op het verspreiden van ziektes. Daar zitten we niet op te wachten. Bovendien is het ook nog eens verboden, omdat deze dieren echt eerst in quarantaine moeten.”

Mensen van de stichting Bikers for Animals zijn onder de indruk van de hoeveelheid spullen die gedoneerd worden. Foto: René Perdok / ingezonden

Het idee om de dieren te gaan helpen. Hoe is dat ontstaan?

“Als stichting hebben we al jaren contact met Marina die een shelter runt in Oekraïne. Vorige week donderdag werd ik wakker met het bericht dat de oorlog was uitgebroken. Direct gingen mijn gedachten naar Marina, omdat zij ook in het oorlogsgebied woont. Dat blijft dan in je hoofd malen waarbij je je afvraagt of je niet iets kunt doen. Op een gegeven moment is er contact gelegd met House of Animals, dat bezig was met een inzameling voor dieren in Kiev. Daarna is het heel snel gegaan en zijn we een eigen actie gestart.”

Waarbij het helemaal uit de hand liep na berichten op social media …

“Haha, ja. Het is ver boven verwachting. Op dit moment zeggen we ook dat we niet meer kunnen behapstukken. Vanmiddag werd ik gebeld door iemand uit de Randstad, die vertelde dat ze graag voer wilde doneren, maar dat ze het niet langs kan brengen. Dat gaat nu niet meer lukken. We hebben niet de logistiek om het bij mensen op te gaan halen. We moeten echt paal en perk stellen.”

Wel kan er nog ingezameld worden bij verschillende adressen in de provincie hè?

“Klopt. Daar kunnen spullen naar toe gebracht worden. Wat we nodig hebben op dit moment is vooral speciaal-voer en voer voor honden en katten met nierproblemen. Daarnaast zijn ook vlooienmiddelen en ontwormingsmiddelen welkom. We zien namelijk dat dieren uit Oekraïne vaak ziek zijn. Als mensen voer gaan langsbrengen dan is het wel heel belangrijk dat het om dichte, gesloten, verpakkingen gaat.”

Volgend weekend gaan jullie naar Polen. Spannend?

“Ja, absoluut. Maar dit is belangrijk. Het is een groot probleem. En het is geweldig dat mensen zo meeleven. Je ziet dat er heel veel spullen worden ingezameld voor de vluchtelingen, maar ook de dieren draagt men een warm hart toe. Afhankelijk van hoe het gaat, overwegen we om eventueel nog een tweede ronde te organiseren.”

In de gemeente Groningen zijn er inzamelpunten te vinden aan de Speenkruidstraat 220 in Groningen en aan de Brouwerschapweg 42 in Ten Boer.

Ivm de drukte kan het gebeuren dat we niet iedereen persoonlijk bedanken, maar dat wil niet zeggen, dat we niet dankbaar zijn. Mensen BEDANKT!!! pic.twitter.com/REJ0TQjpQY — René Perdok 🐾Perdoggy🐇 BFA Groningen 🐔 (@perdokrene) March 2, 2022