Hulpactie voor dieren Oekraïne zorgt voor logistieke uitdaging: “Er wordt zoveel gebracht”

Foto: René Perdok

Het verplaatsen van voer en hulpmiddelen voor dieren die slachtoffer zijn van het oorlogsgeweld in Oekraïne zorgt voor een logistieke uitdaging. Toch heeft René Perdok van Bikers for Animals Groningen goede hoop dat alles op de plaats van bestemming komt.

“De actie loopt als de brandweer”, vertelt René Perdok van de stichting. “Het is bizar wat er hier, en wat er bij onze inzamelpunten, allemaal wordt ingeleverd. Er is al veel gebracht, en we weten ook dat er nog veel onderweg is. En dat zorgt wel voor een logistiek probleem. Want hoe krijgen we alles in Polen? Toevallig hebben we daar vanavond een besluit over genomen. De bedoeling is dat we zaterdag met een gehuurde vrachtwagen en een busje naar de Pools-Oekraïense grens rijden. Daarnaast rijden we met tien andere busjes met aanhangwagen naar de hoofdvestiging van een Poolse organisatie die dieren opvangt.”

Maximaal haalbare

Perdok denkt dat dit voor nu het maximaal haalbare is. “Ik denk dat Polen goed te doen is om er naar toe te rijden. Maar je ziet dat mensen toch wat schrikken van de hoge brandstofprijzen, en ook het coronavirus speelt een rol. Daarom hebben we gezegd, dit is wat we nu kunnen bieden, dit is wat we nu kunnen doen. Daarmee denken we niet alle gedoneerde spullen mee te kunnen nemen. Dat bewaren we voor een tweede ronde. We denken er namelijk over na om ook nog een tweede keer die kant op te rijden.”

Situatie Oekraïne

De situatie in Oekraïne is volgens Perdok slecht. “Als stichting hebben we al jaren contact met Marina die een shelter runt in Oekraïne, in het frontgebied. Wij zien, wij horen en wij lezen berichten dat het Russische leger ook dieren als doel heeft. In Hostomel, in het oblast Kiev, zijn in een shelter dieren doodgeschoten. Die informatie, die beelden, dat gaat door merg en been.”

Niet leeg terug

De colonne die naar de hoofdvestiging in Polen rijdt zal niet leeg terugkeren. “Wij zullen dieren mee terug nemen die daar verblijven, zodat er in het asiel ruimte is voor dieren uit Oekraïne die er opgevangen kunnen worden. De afgelopen dagen heb ik regelmatig de vraag gekregen of er niet Oekraïense dieren meegenomen kunnen worden. Dat kan en dat mag niet. Dieren uit Oekraïne moeten eerst in quarantaine omdat ze ziektes kunnen verspreiden. Daarnaast zien we dat dieren uit Oekraïne land vaak ziek zijn. In veel gevallen hebben ze iets onder de leden. De bedoeling is dat we in één keer er naar toe rijden, en we rijden ook in één keer, zonder overnachten, terug.”

“Mijn telefoon rinkelt de hele dag door”

De spullen voor de actie kunnen verspreid door de provincie bij verschillende inzamellocaties ingeleverd worden. “Mijn dagen zijn op dit moment hectisch. Ik sta ’s ochtends vroeg op en begin dan met het beantwoorden van berichtjes en appjes. En dat gaat de hele dag door. De hele dag rinkelt de telefoon. Mensen willen weten of ze nog iets moeten sturen of willen helpen met een inzamellocatie. Spullen zijn nog steeds welkom, maar inzamellocaties zoeken we niet meer. We zitten nu echt aan de grens van wat we kunnen.”

Medische hulpmiddelen worden gezocht

Uiteindelijk worden de spullen allemaal naar Borgsweer gebracht. “Hier hebben we verschillende vrijwilligers die de hele dag in de weer zijn. Het gaat om vijf vrijwilligers die alles sorteren en inpakken. Donderdag zetten we extra mensen in om alles in te laden, en vrijdag gaan we dan op pad.” Ondanks dat er al veel spullen zijn gedoneerd is men nog wel specifiek op zoek naar bepaalde hulpmiddelen: “Het gaat om middelen die zich in de medische hoek bevinden. Denk aan vlooienmiddelen, spuiten zonder naald en verbandmiddelen. Dat is wat we nog echt nodig hebben.”

In de gemeente Groningen zijn er inzamelpunten te vinden aan de Speenkruidstraat 220 in Groningen en aan de Brouwerschapweg 42 in Ten Boer.