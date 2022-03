Hulpactie voor dieren in Oekraïne krijgt vervolg: “Op 9 april gaan we opnieuw die kant op”

nieuws

Vorige week werden er ook hulpgoederen naar Polen gebracht. Foto: René Perdok

De hulpactie voor dieren in Oekraïne krijgt een vervolg. De stichting Bikers for Animals Groningen vertrekt op 9 april opnieuw richting het Pools-Oekraïense grensgebied.

“De actie ziet er dit keer iets anders uit”, vertelt René Perdok. “Wij hebben namelijk het stokje overgedragen. Ik ga op 9 april wel mee naar Polen, maar het inzamelen en sorteren van hulpgoederen, dat nemen andere vrijwilligers voor hun rekening. De afgelopen weken heeft het namelijk best wel wat tijd en energie gekost, terwijl ik ook mijn normale werk heb. Dus het is super dat andere mensen de kar nu gaan trekken.”

“Hulpgoederen heen, dieren mee terug”

Het recept voor de volgende reis is hetzelfde. “We brengen hulpgoederen naar het hoofdkwartier van een dierenopvanglocatie in Polen. De spullen zullen vanaf deze locatie verder verspreid worden naar de plekken waar het nodig is. Op de terugweg nemen we dieren mee die daar in de opvanglocatie zitten. Het gaat om Poolse dieren die daarmee plaats maken voor Oekraïense dieren. Op dit moment is het de bedoeling dat we zes honden mee terug nemen. We nemen alleen dieren mee waarvan we weten dat ze hier een vaste plek krijgen. Het zijn namelijk allemaal dieren met een verhaal, die gebaat zijn bij een vaste plek en niet meer versleept moeten worden.”

Inzameladressen

Dat men weer naar Polen gaat betekent dat er ook weer spullen ingezameld kunnen worden. In het Noorden van het land zijn er verschillende inzameladressen. In de stad Groningen gaat het om Pets Place aan de Roskildeweg 37, bij een woning aan de Baken 34 en een woning aan de Speenkruidstraat 220. Daar zijn producten als hondenvoer welkom, maar ook medische spullen als vlooien- en ontwormingsmiddelen.

“Dieren mogen de grens niet over”

Het is dit weekend een week geleden dat René met de vorige hulpactie in Polen was. “Er gebeurt op dit moment heel veel. De Poolse overheid heeft aangegeven dat ze geen Oekraïense dieren meer de grens over wil hebben. Dierenkonvooien aan de Oekraïense kant worden bijvoorbeeld niet doorgelaten, en staan inmiddels al ruim 40 uur voor de grens te wachten. Ondertussen zijn er vanuit Nederland allemaal mensen die met de beste bedoelingen richting het grensgebied gaan om Oekraïense dieren op te halen. Tegen al die mensen wil ik zeggen, doe het niet want het mag niet. Je hebt niet de papieren en als de NVWA je betrapt dan wordt het dier in beslaggenomen, met alle gevolgen van dien. En dan hebben we het nog niet eens over het gevaar van ziekten. Oekraïense dieren hebben vaak iets onder de leden, pas daar mee op.”