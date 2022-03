Huiskamer in Beijum geopend

nieuws

De Huiskamer in wijkcentrum Het Heerdenhoes in Beijum is woensdag geopend door wethouder Isabelle Diks. De Huiskamer is ingericht voor en door bewoners.

De wijkbewoners kunnen daar terecht voor allerlei zaken. Ze kunnen daar anderen ontmoeten, advies krijgen of een kop koffie drinken. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals het wekelijkse Ouder & Kind-café. Jonge en aanstaande ouders kunnen daar terecht met hun vragen.

De huiskamer maakt deel uit van het project ‘Kansrijke Start Beijum’. Dat project richt zich op de eerste duizend dagen van een kind. Het doel ervan is, kansenongelijkheid in een zo vroeg mogelijk stadium tegen te gaan. Het gaat om een samenwerking tussen alle organisaties binnen het sociaal en medisch domein, bewoners en gemeente.