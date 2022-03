“Houd je aan de huisregels nu het broedseizoen is begonnen”

nieuws

Natuurorganisatie Het Groninger Landschap adviseert bezoekers in haar gebieden om zich extra goed aan de huisregels te houden. Aanleiding is de start van de meteorologische lente.

Met de start van de meteorologische lente is ook het broedseizoen begonnen. “Dieren zijn op dit moment erg kwetsbaar”, laat Het Groninger Landschap weten. “Geniet van de mooie voorjaarsdagen, maar respecteer de huisregels: blijf op de paden, houd je hond aan de lijn en laat afval niet in de natuur slingeren.”

Lente

De lente is ook vroeg dit jaar. Door de warme februarimaand, die eigenlijk geen vorst kende, loopt de natuur ruim twee weken voor op het gemiddelde patroon. Bomen en planten komen tot bloei, trekvogels komen eerder terug en her en der zijn vogels al voorzichtig begonnen met het bouwen van nesten. Zo werd vorige week de grutto al gesignaleerd in Groningen.

Webcams

Dat het broedseizoen is begonnen is voor de Vogelbescherming aanleiding om tien camera’s in te schakelen. Via deze camera’s zijn de verrichtingen van de bosuil, torenvalk, merel, zeearend, steenuil, kerkuil en de slechtvalk te volgen. De beelden zijn hier te bekijken.