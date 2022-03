Hoogste punt van nieuwbouw hoek Antillenstraat – Korreweg bereikt

nieuws

De nieuwbouw op de hoek van de Antillenstraat en Korreweg heeft het hoogste punt bereikt. Lefier, Dijkstra Draisma, wethouder Roeland van der Schaaf en de bouwvakkers vierden woensdag deze mijlpaal met een warme hap.

Bouwgroep Dijkstra Draisma is in december 2020 gestart met de bouw. De nieuwbouw verloopt voorspoedig. Woningcorporatie Lefier levert de huurappartementen eind dit jaar of begin volgend jaar opgeleverd.. De nieuwbouw is ruim 40 meter hoog en bestaat uit 136 twee- en driekamerappartementen. Ze hebben allemaal een ruim balkon en uitzicht vanuit de woonkamer over het Van Starkenborghkanaal en/of de wijk.

Het complex krijgt verschillende hoogtes: er is een deel hoogbouw van 13 lagen en een deel laagbouw van vier verdiepingen. Het gebouw wordt energiezuinig. De appartementen worden verwarmd door een warmtepomp en een warmte-terugwin systeem. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst.