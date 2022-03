Honderden bezoekers omarmen allereerste rommelmarkt Oosterparkwijk

nieuws

Foto: Ellen Beck

De allereerste rommelmarkt die zaterdagmiddag Bij Van Houten aan de Oliemuldersweg in de Oosterparkwijk werd gehouden is een groot succes geworden. Volgens de organisatie kwamen er enkele honderden mensen op af.

“Het is de eerste rommelmarkt die we op deze manier in de wijk organiseren”, vertelt duurzaamheidscoördinator Ellen Beck. “Van tevoren was het spannend, want hoeveel mensen komen er spullen verkopen en hoeveel bezoekers kunnen we verwelkomen? Aan het eind van de middag kan ik vertellen dat het al onze verwachtingen overtroffen heeft. We hebben enkele honderden mensen mogen verwelkomen, en alle plekken die we ingericht hadden voor verkopers waren bezet.”

Kringloop

Beck kan het succes niet direct uitleggen. “Klaarblijkelijk voorziet het in een behoefte. Een rommelmarkt is echt een ding. Dat hoor ik ook van bezoekers, dat ze het heel fijn vinden om rond te kijken, op zoek naar materialen of voorwerpen. En dat is ook precies waarom wij dit als organisatie opgezet hebben. In plaats van dat spullen weggegooid worden ontstaat er nu een kringloop. Spullen worden tegen een zacht prijsje verkocht, en andere mensen worden blij gemaakt met spullen waar ze behoefte aan hebben.”

De variatie in aangeboden spullen op de rommelmarkt was groot. Foto: Ellen Beck

Oekraïne

Het aanbod was ook groot. “Je kunt zeggen dat er voor een ieder wel wat wils was. Van kandelaren tot langspeelplaten en van spulletjes voor buiten tot kinderspeelgoed. Ook het publiek was heel divers. Jong en oud, en van mensen uit de wijk tot uit de verre omgeving. In het gebouw hadden we een looproute gecreëerd waardoor er geen opstoppingen konden ontstaan. Daarmee hebben we deze rommelmarkt ook veilig proberen te maken voor mensen die zich zorgen maken rond het coronavirus. Wat ook goed is om te te vertellen is dat we twee stands hebben voor Oekraïne. De verkoop bij deze stands ging volledig naar het goede doel.”

Vervolg

Met zo’n succes ligt de vraag voor de hand of er ook een vervolg komt. “Dat hebben we vandaag wel van veel mensen teruggekoppeld gekregen. Van zowel kopers als verkopers, dat ze het graag nog eens georganiseerd zouden willen zien worden. Mensen roemden de leuke en gemoedelijke sfeer. Op dit moment kan ik daar nog niets over zeggen. Binnenkort gaan we de rommelmarkt evalueren en gaan we kijken of er een vervolg mogelijk is.”