Hoge inflatie en stijgende prijzen zetten bouwplannen RUG onder druk

Afbeelding: Visser Smit Bouw

De hoge inflatie en de alsmaar stijgende bouw- en energiekosten gaan ook gevolgen hebben voor de bouwprojecten van de universiteit. Daarvoor waarschuwt het college van bestuur, aldus de Universiteitskrant.

Volgens bestuursvoorzitter Jouke de Vries is de inflatie wereldwijd aan het toenemen, staan de productieketens onder druk en gaan de bouwkosten door het plafond. De RUG bereidt de komende jaren nog diverse grote bouwprojecten voor, zoals het bestuursgebouw aan de Muurstraat, de voormalige bibliotheek aan de Oude Boteringestraat en een nieuw gebouw aan de noordkant van het UMCG. Tenslotte zijn er nog plannen voor een nieuw sportcentrum op Zernike, een verbouwing van het Harmoniecomplex en een nieuw onderwijsgebouw.

“Dat is allemaal prima, maar we moeten heel scherp in de gaten houden of we dat in de context van die gierende inflatie nog wel kunnen doen,” aldus De Vries in de Ukrant. Diverse projecten zouden daardoor gevaar kunnen lopen. Daar komt nog bij dat de universiteit dit jaar nog een nieuw energiecontract moet afsluiten. Door de extreme stijging van energieprijzen zou dat contract veel meer kunnen gaan kosten dan voorzien.