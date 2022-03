Het Groninger Landschap komt met Grutto Kijkkaart

nieuws

Foto: Thijs Glastra

Het Groninger Landschap komt met een Grutto Kijkkaart. Met de kaart kun je precies zien waar je de grutto kunt bewonderen.

Het broedseizoen voor de grutto staat op het punt van beginnen. De eerste grutto’s zijn inmiddels gearriveerd in Groningen, anderen zijn nog onderweg vanaf hun overwinteringsplaats in Afrika naar Nederland. Het Groninger Landschap heeft op de kaart alle weidevogelgebieden gemarkeerd. Met de kaart kun je de grutto bekijken zonder dat de weidevogel daar hinder van heeft. De kaart is via deze website aan te vragen of is gratis op te halen bij het bezoekerscentrum Reitdiep.

Met de grutto gaat het slecht in ons land. De populatie loopt terug. Het Groninger Landschap bundelt dit seizoen haar krachten met Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea en Collectief Groningen Westen. “Samen vragen we extra aandacht voor de grutto in onze natuurgebieden en steun voor een veilig thuis voor onze nationale vogel.” Het Groninger Landschap stelt dat als het met de grutto goed gaat, dat dan ook andere weidevogels floreren.

Meer informatie over de grutto vind je in dit online magazine.