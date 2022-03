Herstel spoorverbinding Groningen – Leer stapje dichterbij

nieuws

Een impressie van de nieuwe Friesenbrücke door ARGE

Het herstel van de spoorlijn tussen Groningen en Leer is een stapje dichterbij. Volgens de Duitse omroep NDR is deze week de exploitatieovereenkomst voor de nieuwe Friesenbrücke bij Weener ondertekend.

In het document staat beschreven hoeveel treinen per dag over de brug mogen en kunnen rijden en hoe vaak de brug open mag. De documenten maken ook deel uit van werkzaamheden rond de ‘Wunderline’, de treinverbinding die de reistijd tussen Groningen en Bremen moet terugbrengen van twee uur en 43 minuten naar twee uur en 13 minuten in 2030.

De brug bij Weener werd in december 2015 aangevaren door een vrachtschip en raakte daarbij zwaar beschadigd. Dit voorjaar wordt begonnen met de bouw van een nieuwe brug. De nieuwe brug kost 125 miljoen euro en moet in 2024 klaar zijn. Tot die tijd kunnen treinreizigers tussen Weener en Leer gebruik maken van bussen. Het treinverkeer tussen Groningen en Leer moet weer rechtstreeks zijn opgenomen in de dienstregelingswijziging 2024/2025.