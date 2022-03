“Heel erg blij dat er een oplossing is voor MTW, proces had ook niet sneller gekund”

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen is blij dat er een oplossing is gevonden voor Atelier Museumtechnische Werken. Vrijdag maakte de directie van de werkplaats bekend dat het atelier wordt overgenomen door Philidelphia Werk & Begeleiding.

“Drie maanden geleden kregen wij als partij te horen dat de deuren van het atelier in april dicht zouden gaan vanwege structurele tekorten op de begroting”, vertelt Menger. “Als partij hadden wij direct het gevoel dat het zonde zou zijn als dit uit de stad zou verdwijnen. Juist vanwege het unieke concept. We hebben daarop aan de bel getrokken. Gelukkig zijn andere politieke partijen toen ook wakker geworden, hebben we samen op kunnen trekken en is er een heel krachtig signaal gegeven in de richting van het Stadsbestuur.”

“Alle lof voor de wethouder”

Menger roemt ook de opstelling van wethouder Carine Bloemhoff (PvdA). “Naar aanleiding van het geluid van de gemeenteraad heb ik verschillende gesprekken gehad met mevrouw Bloemhoff. Zij heeft ons de afgelopen periode ook keurig op de hoogte gehouden. En nu is er het resultaat dat we dit bijzondere museum overeind kunnen houden. Heel mooi.”

“Proces had niet sneller gekund”

Op de vraag of het proces ook sneller had gekund is Menger duidelijk: “Ik ben het met je eens dat de mensen drie maanden lang in onzekerheid hebben gezeten. Dat is heel lang. Maar ik denk niet dat dit proces sneller had gekund. Het is een pad dat heel zorgvuldig bewandeld moet worden. Je gaat tenslotte op zoek naar een partij die de bijzondere plek wil dragen. En dat is nu gelukt. Heel mooi.”

Museumtechnische Werken is de enige plek in de stad waar mensen een bronzen kunstwerk kunnen laten gieten.