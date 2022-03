“Heb aandacht voor de representatie van vrouwen en mensen van kleur in politiek en bestuur”

nieuws

Groningse raadsleden debatteren in een zaal in het Provinciehuis. Foto: still uit stream gemeente Groningen

Zorg ervoor dat de nieuwe gemeentebesturen een goede afspiegeling zijn van de maatschappij. Met die oproep komt de stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland zondag.

Afgelopen week ging Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nadat komende maandag de uitslag definitief wordt vastgesteld is ondertussen ook het voorzichtige formeren begonnen. Welke partijen willen de komende vier jaar het gemeentebestuur vormen? Volgens de stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria is er op dat vlak nog een wereld te winnen. In de provincie Groningen werd de afgelopen jaren 27% van de wethoudersposten bezet door een vrouw. In Friesland was dit 28% en in Drenthe 20%. Mensen van kleur of met een migratieachtergrond waren helemaal ondervertegenwoordigd in gemeenteraden en colleges. Waarbij de samenstelling van de maatschappij het afgelopen decennium wel is veranderd.

Terwijl de vorming van nieuwe gemeentebesturen en -raden begint roept de stichting op om hier aandacht voor te hebben. “Daarbij gaat het niet alleen om representatie alleen”, schrijft de stichting. “Gemeentebeleid dat oog heeft voor gender, diversiteit en inclusie leidt tot effectiever beleid.” Om de kar vlot te trekken geven de stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria concrete tips voor een inclusief collegeprogramma, waaronder het dichten van de loonkloof onder uitkeringsgerechtigden en ambtenaren, het bieden van een veilige werkomgeving, het indammen van geweld achter de voordeur en straatintimidatie, gendersensitief onderwijs en toegankelijke sport- en cultuurvoorzieningen voor iedereen.”

Afgelopen vrijdag werd gemeld dat de Groningse gemeenteraad de komende vier jaar voor het eerst in de geschiedenis uit meer vrouwen dan uit mannen bestaat.