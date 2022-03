Hartje Stad #3 – Verkiezingen: Winnaars, verliezers en gejuich om afwezigheid FvD

nieuws

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Wie zijn de winnaars, verliezers en wie gaat het met wie doen in de coalitie? Dat hoor je in de derde aflevering van de podcast Hartje Stad.

De podcast Hartje Stad is een samenwerking tussen Dagblad van het Noorden, RTV Noord en OOG. Thereza Langeler (DvhN), Ecco van Oosterhout (OOG), Robert Pastoor (RTV Noord) en Marten Nauta (RTV Noord) praten in deze aflevering over de heisa rond wethouder Isabelle Diks, de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, wat te doen met flitsbezorgers en de werkdruk voor raadsleden.

De podcast is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.