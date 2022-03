Harens Lyceum: “Iedereen heeft heel professioneel gehandeld, trots op leerlingen en docenten”

nieuws

De ontruiming van het schoolgebouw in Haren - Foto van een leerling

Rector Albert Noord van het Harens Lyceum roemt de professionaliteit van alle betrokkenen daags na het incident waarbij een man met een nepvuurwapen in het schoolgebouw werd overmeesterd.

“Je krijgt te maken met een situatie waarvan je niet weet hoe die af gaat lopen, en waarbij er in een aantal seconden heel veel gebeurd”, vertelt Noord. “Maar ik ben trots op onze leerlingen en trots op al onze docenten hoe ze met de situatie omgaan.” Vrijdag in het begin van de middag werd de school ontruimd nadat een man met een nepvuurwapen door het gebouw liep. De persoon kon korte tijd later door agenten worden aangehouden.

“Leerlingen en docenten konden hun verhaal doen”

“Als ik nu op de situatie terugblik dan denk ik dat we het heel netjes hebben geregeld. We hebben goed gecommuniceerd, er zijn gesprekken geweest en er is veel aandacht geweest voor leerlingen en medewerkers.” Direct na het incident werd er op de nazorg ingehaakt: “Nadat de situatie veilig was zijn alle leerlingen teruggegaan naar hun klas. Iedereen kreeg de ruimte om zijn of haar verhaal te doen, om er over te praten. Daarna hebben we de leerlingen vrij gegeven. Leerlingen mochten naar huis gaan, maar men mocht ook op school blijven. Ook voor onze docenten hebben we een bijeenkomst georganiseerd, zodat ook zij hun verhaal konden doen.”

Maandag

Maandag wordt er opnieuw aandacht aan de situatie besteed: “Tijdens het eerste uur is er opnieuw de mogelijkheid om er over te praten. Medewerkers van Slachtofferhulp zullen hier dan ook bij aanwezig zijn. En ook voor dit weekend geldt dat als leerlingen of medewerkers willen praten, dat mentoren of teamleiders beschikbaar zijn.”

“Geen paniek”

Noord is blij dat het goed is afgelopen. “Het was fijn om te zien dat we het gebouw heel snel leeg hadden. De politie was ook vrijwel direct aanwezig. En ook andere partners, als de gemeente Groningen en Slachtofferhulp, lieten gelijk van zich horen. Het is fijn om te zien dat deze organisaties direct om je heen staan. En wat ik al zei, ik ben trots op onze docenten en leerlingen. Zij waren direct een grote steun voor elkaar. Van paniek was geen sprake, wel waren verschillende mensen overstuur.”

De politie maakte zaterdag bekend dat de verdachte een 27-jarige man uit de gemeente Tynaarlo is. Hij is vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’ inmiddels weer vrijgelaten.