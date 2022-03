Haren zaterdag in het teken van de ‘Halve Marathon van Haren’

nieuws

Foto: flickr.com/photos/srgblog/

Haren staat zaterdag in het teken van de ‘RunX Halve Marathon van Haren’. Lang was het echter onzeker of de voorjaarsklassieker wel door kon gaan.

De halve marathon werd voor het laatst in 2020 gehouden. Vanwege de coronamaatregelen heeft de organisatie lang gewacht met het geven van groen licht voor de editie van dit jaar. De organisatie laat weten dat vanwege de coronamaatregelen niet alles hetzelfde is als bij de laatste editie. Zo is sporthal Scharlakenhof afgesloten en is ook de kantine gesloten. Startnummers konden niet aan iemand anders worden overgedragen, en ook is er geen massage mogelijk.

De ‘RunX Halve Marathon van Haren’ wordt voor de 38e keer in de geschiedenis gehouden. De start van de halve marathon, de recreantenloop en de 4 mijl vond plaats op industrieterrein Felland. Vervolgens werd er een route gevolgd via het Noordlaarderbos en Vijftig Bunder door het Hondsruglandschap. Volgens de organisatie is het succes van de wedstrijd te danken aan de unieke afwisseling in het parcours. Vervoersbedrijf Qbuzz laat weten dat vanwege de wedstrijd de bussen van lijn 51 tot 17.00 uur niet stoppen op de haltes Blekenweg en Waterhuizerweg.