Haren laat zich van zijn beste kant zien bij pasfoto-probleem bezoek consul Oekraïne

De eigenaar van een fotowinkel in Haren, en een collega, maakten vanmiddag in allerijl 65 pasfoto's waarmee identiteitspapieren konden worden aangevraagd. Foto: Willemijn Kemp

Het dorp Haren heeft zich zaterdagmiddag van zijn beste kant laten zien tijdens een bezoek van de consul van Oekraïne aan het dorp. Tijdens het registreren van tijdelijke papieren voor vluchtelingen bleken verschillende mensen niet in het bezit te zijn van een pasfoto, waarop diverse dorpelingen in actie kwamen.

“De middag werd georganiseerd door de stichting Oekraïners in Nederland in samenwerking met The International Welcome Center North”, vertelt Willemijn Kemp, die erg begaan is met de vluchtelingen die in het Nescio Hotel verblijven. “De bijeenkomst vond plaats in het Maartens College. Niet alleen vluchtelingen uit het Nescio waren uitgenodigd, maar ook Oekraïners die in Groningen en in Warffum verblijven konden papieren aanvragen. Je moet je realiseren dat veel vluchtelingen die hier naar toe zijn gevlucht geen paspoort en identiteitsbewijs hebben mee kunnen nemen. Ze hebben in allerijl hun land verlaten. Daarom was de consul van Oekraïne naar Haren gekomen.” Consul Taras Malyshevskyi en zijn medewerkers registreerden de vluchtelingen waardoor ze binnenkort beschikken over een tijdelijk paspoort en identiteitsbewijzen.

Pasfoto’s

“Van de groep bleken echter 65 Oekraïners niet over een pasfoto te beschikken, waarbij de jongste twee maanden oud is. Die pasfoto is noodzakelijk om de papieren aan te kunnen vragen. Even snel wat pasfoto’s maken leek geen mogelijkheid, omdat de Oekraïners niet bij het geld op hun bankrekening kunnen komen. Ik ben toen gelijk gaan bellen met een fotograaf hier in Haren of er ook met spoed, met korting, pasfoto’s gemaakt konden worden. Na overleg bleek dit mogelijk te zijn. We zijn daarop lopend naar de fotograaf gegaan. Ondertussen had ik allemaal vrijwilligers geregeld die, als men met de foto klaar was, de mensen per auto terug bracht naar het Maartens College. Rond 17.00 uur hadden we de klus geklaard.”

Buurthuis

Volgens Kemp is de missie geslaagd. “Iedereen heeft zijn papieren aan kunnen vragen. De kosten zijn voorgeschoten door de stichting Oekraïners in Nederland.” Afgelopen week liet deze stichting weten dat ze graag een buurthuis in Groningen willen openen. Kemp sluit zich daar bij aan. “Instanties en overheidsinstellingen zijn niet zeven dagen per week, 24 uur per dag geopend, terwijl er nu vanmiddag wel gehandeld moest worden. Dus het opzetten van een buurtcentrum lijkt mij zeker een goed idee.”