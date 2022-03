Handen uit de mouwen steken op NLdoet: “We willen heel graag het plein vergroenen”

nieuws

Foto: Carleen Baarda

Op veel plekken in de stad hebben vrijwilligers vrijdag en zaterdag de handen uit de mouwen gestoken tijdens NLdoet.

NLdoet, georganiseerd door het Oranje Fonds, zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen. “Wij zijn bezig geweest met het vergroenen van ons plein”, vertelt Carleen Baarda van De Jonge Onderzoekers. “We hebben een heel mooi plein, maar we zijn al een aantal jaren bezig om dat groener en duurzamer te maken. Het plein wordt er gezelliger door en je levert een bijdrage aan het klimaat.”

Bloembakken

Voor de editie van dit jaar hebben vrijwilligers bloembakken gemaakt. “Normaal maken kinderen bij ons allemaal mooie dingen. Dit keer waren het onze vrijwilligers die bloembakken hebben gemaakt. We hadden twee vrijwilligers van onszelf die actief waren, en twee vrijwilligers die zich via NLDoet hadden ingeschreven om te helpen. Samen hebben we de bloembakken geplaatst, gevuld met potgrond en vervolgens hebben we verschillende bloemen en planten geplant. En het eindresultaat mag er zijn.”

Waardevol

Baarda noemt NLdoet een waardevolle dag. “Het is een mooi initiatief. Wij doen er al heel wat jaren aan mee. In het begin tekenden we ons in voor de vrijdag. Zo is er een jaar geweest waarin we samen met studenten van het Alfa-college onze kantine hebben geverfd. Dat is het vaak hè. Grote klussen die je maar voor je uit schuift maar die met vele handjes ineens wel behapbaar worden. Dat is NLdoet. Dus ook de komende jaren zullen we van de partij zijn.”