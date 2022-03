GVAV moet periodetitel aan Valthermond laten

sport

Foto Andor Heij. GVAV Rapiditas - Valthermond

Het is GVAV Rapiditas zondag op sportpark Kardinge niet gelukt om de eerste periodetitel te pakken in de tweede klasse L. In een rechtstreekse confrontatie met concurrent Valthermond waren de Drenten met 1-2 te sterk.

De Groningers moesten winnen, maar omdat Valthermond zich aanvallend ook niet onbetuigd liet leverde dat een spectaculaire eerste helft op met veel kansen. Na zes minuten opende Valthermond de score. Jens Bulle stuitte nog op GVAV doelman Carsten Meijwaard, maar Milan Draijer gaf het laatste tikje: 0-1. Na 16 minuten kon Patrick Venema alleen af op het doel van de tegenstander en het stond alweer gelijk: 1-1.

Twee minuten later was het Valthermond dat weer op voorsprong kwam via een kopbal van Jordy Weggemans: 1-2. Valthermond had tot dan toe de beste mogelijkheden gehad, maar in de slotfase van de eerste helft reeg GVAV de kansen aaneen. Zo raakte Joel de Jong de lat en werd een inzet van Jordi Paapst van de lijn gehaald.

Na rust leek het vuur bij GVAV verdwenen. Roald van Geffen kreeg nog een aardige mogelijkheid, maar Valthermond kreeg er drie die er niet in gingen. Na het matte tweede bedrijf konden de vele meegereisde Valthermond supporters met hun ploeg het periodefeestje vieren.

“Op basis van de eerste helft vind ik dat we wat te weinig gekregen hebben”, aldus GVAV trainer Bas Veldman. “Zij maken makkelijk twee goals, terwijl onze kansen er op die ene na niet in gingen. Over de hele wedstrijd had ik een gelijkspel terecht gevonden”. GVAV blijft tweede, maar het gat met Valthermond is nu vijf punten. “We hebben de slag verloren, maar de oorlog nog niet”, zei Veldman. “We gaan onze wonden likken en maken wel even pas op de plaats”.