GSb teleurgesteld in de basisbeurs

Studenten hebben vanaf schooljaar 2023-2024 recht op een basisbeurs. Er wordt gedacht aan een bedrag van 255 euro per maand voor uitwonende studenten en 91 euro per maand voor studenten die nog thuis wonen. De Groningse Studentenbond is hier niet tevreden mee en vindt deze bedragen te laag.

Het bedrag dat de studenten krijgen is lager dan dat van de basisbeurs die is afgeschaft in 2015. Volgens Leon van der Deure van de GSb wordt er geen rekening gehouden met de huidige prijsstijgingen en de hoge energiekosten.

Omdat veel studenten de dupe zijn geworden van leenstelsel krijgen ze een compensatie, deze bedraagt maximaal 1436 euro. Volgens Van der Deure, die zelf ook een hoge studieschuld heeft, gaat deze compensatie niet veel helpen.

De studentenbond hoopt dat de toekomst er toch wat anders uit komt te zien. Ze zien graag dat studenten schuldenvrij kunnen afstuderen.