Grote vertraging bij werkzaamheden hoofdstation

Foto Andor Heij. Hoofdstation Bouwput nov 2021

Er dreigt een grote vertraging bij de verbouwing van het hoofdstation. Dat meldt ProRail. De werkzaamheden tijdens de voorgenomen treinvrije periode in de zomer van volgend jaar gaan niet door.

Tijdens deze grote klus zouden er 51 dagen lang geen treinen van en naar het hoofdstation rijden. De verbouwing is nodig om treinen van Noord- naar Oost-Groningen en van Leeuwarden naar Groningen Europapark te laten doorrijden. De verbouwing was eerder ook al uitgesteld.

Aannemer Strukton Civiel heeft aan ProRail aangegeven dat het onmogelijk is om deze planning te halen. Inmiddels wordt gewerkt aan een aangepaste planning. Daarna wordt pas duidelijk wanneer de werkzaamheden alsnog kunnen plaatsvinden. Het plannen van een treinvrije periode is volgens ProRail erg ingewikkeld. Het is ook afhankelijk van andere spoorwerkzaamheden in het land.

De werkzaamheden buiten gaan gewoon door en het station blijft net als nu in gebruik. Op dit moment vinden de voorbereidingen van een gedeeltelijk treinvrije periode van 24 t/m 30 mei plaats. Dan verhuizen de huidige sporen 7 en 8 naar het nieuwe spoordek aan de zuidzijde. Ook het monumentale seinhuis gaat dan naar een tijdelijke plek op het station. Reizigers ondervinden in die week alleen hinder op 29 mei. Dan rijden er bussen in plaats van treinen van en naar Groningen.