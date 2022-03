‘Groot transport’ passeert zonder problemen Driebondsbrug

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Een ‘groot transport’ is maandagavond zonder problemen via het Eemskanaal de Driebondsbrug gepasseerd. Dat melden nieuwsfotografen.

In de middag meldde Rijkswaterstaat dat vanwege de passage van een groot transport, de brug een kwartier open zou moeten. Autoverkeer moest rekening houden met vertraging. Volgens nieuwsfotograaf Mike Weening bestond het transport uit een schip dat geduwd werd door een duwboot. De passage vond plaats even na 21.00 uur. “Bij een groot transport verwacht je iets groots, maar dit was best wel heel snel voorbij.”

Sinds vorige maand mag de Driebondsbrug alleen open als er verkeersregelaars en monteurs aanwezig zijn. Dit omdat de software in de aansturing van de brug onvoorspelbaar en onveilig is. Alleen bijzondere transporten en zeeschepen mogen de brug gebruiken.