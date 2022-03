Groningse startups zorgen voor veel werkgelegenheid

nieuws

Dankzij startups is de werkgelegenheid in de provincie Groningen sinds 2019 met meer dan duizend arbeidsplaatsen gestegen. Daarmee is onze provincie de koploper van Nederland.

Groningen kent bij startups een jaarlijkse banengroei van 10,5 procent. Volgens onderzoekers komt dit door het sterke ‘startup ecosysteem’. De aanwezigheid van talent en de intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid geven Groningen een sterke positie. De provincie is vooral sterk op het gebied van energie, digitalisering en gezondheidszorg. De gemeente en provincie Groningen ondersteunen sinds 2015 de ontwikkeling en doorgroei van beginnende bedrijven.

Een startup is een jong bedrijf met een vernieuwend idee, dat gebruik maakt van nieuwe technologie en gericht is op snelle groei. Startups vormen volgens de gemeente een belangrijke motor voor vernieuwing en werkgelegenheid. Wethouder Berndt Benjamins van Economische Zaken: “Het is mooi om te zien dat Groningen over zoveel talent beschikt. Groningen wordt hiermee echt op de kaart gezet als startup stad van Nederland.