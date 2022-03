Groningse bouwers, corporaties en gemeente gaan samen schouders onder bouwopgave zetten

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Verder kijken dan alleen het eigen belang op de verschillende bouwlocaties. Met die gedachte wordt vrijdagmiddag een coalitie gesloten tussen elf bouwers en ontwikkelaars, de Groninger woningcorporaties en de gemeente Groningen. De coalitie, die de Boumakring heet, gaat samen de schouders onder de grote bouwopgave in Groningen zetten.

De coalitie gaat zich niet alleen bezig houden met het bouwen van voldoende woningen in de gemeente. Ook stedenbouw, openbare ruimte, duurzaamheid en betaalbaarheid van woningen staat centraal in de coalitie. De Bouwmakring gaat over een aantal maanden een Woonakkoord sluiten, waarin naast nieuwbouw ook wijkvernieuwing, ruimtelijke kwaliteit en betaalbaarheid en onderlinge samenwerking centraal staat.

De naam Boumakring is ontleend aan de Groninger stadsarchitect Siebe Jan Bouma (1899-1959) die in de jaren twintig en dertig meerdere beeldbepalende gebouwen in de stad ontwierp.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf staat Groningen voor een forse opgave op het vlak van wonen. Niet alleen in aantallen, maar ook in de kwaliteit en toekomstbestendigheid van onze woningen en woonomgeving, stelt de wethouder: “Met de woonvisie zetten wij in op de woonomgeving van morgen. Hierbij gaan wij de samenwerking aan met andere partijen en sluiten wij een woonakkoord. Samen maken we wonen in Groningen nog beter, zodat iedereen in onze gemeente een goede plek heeft om te wonen.”