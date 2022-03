Groningse actie voor Oekraïense dieren: “Een reis om u tegen te zeggen, die grote indruk heeft gemaakt”

nieuws

Vanuit de opvanglocatie werden verschillende dieren mee terug genomen naar Nederland. Foto: René Perdok

De reis om hulpgoederen voor Oekraïense dieren naar Polen te brengen heeft dit weekend grote indruk gemaakt. Dat laat de Stichting Bikers for Animals Groningen weten.

“Het hele traject is erg hectisch verlopen”, vertelt René Perdok. “De afgelopen week zijn we ontzettend druk bezig geweest met de inzameling van spullen. Er is ontzettend veel gebracht, daarna waren we druk met het sorteren en het inladen. Dit weekend hebben we de hulpgoederen naar het Pools-Oekraïense grensgebied gebracht. Vrijdagavond is een vrachtwagen, die we hadden gehuurd, naar de Poolse stad Fredropol gereden. Daar is een depot waar hulpgoederen voor mensen en dieren worden ingezameld, en vanuit daar wordt het verder verspreid naar de locaties waar de spullen nodig zijn.”

Chaotisch

“Zelf ben ik in de nacht van vrijdag op zaterdag om 05.00 uur vertrokken. Omdat we zoveel hulpgoederen hadden hebben we naast de vrachtwagen ook verschillende busjes met aanhangwagens ingezet. Drie busjes hadden ook Fredropol als eindbestemming, de rest is naar het hoofdkwartier van een Poolse dierenopvanglocatie gereden. We zijn daar zaterdagmiddag rond 17.00 uur gearriveerd. Eigenlijk hadden we er eerder zullen zijn, waardoor de mensen waarmee we een afspraak hadden daar niet meer waren. We kwamen daar met veel spullen aanzetten, dus het was chaotisch. We hebben alles uitgeladen, en de mensen waren duidelijk heel dankbaar.”

“Met twaalf honden en negen katten weer terug”

In de avond rond 22.00 uur vertrok men weer. “Onze busjes bleven niet leeg. We hebben twaalf honden en negen katten meegenomen. Het gaat om dieren die daar verblijven. Door ze mee te nemen naar Nederland is er ruimte ontstaan om dieren uit Oekraïne op te vangen. Wij hebben dus geen dieren uit Oekraïne meegenomen. Dat mag ook niet. De regelgeving vertelt dat deze dieren eerst in quarantaine moeten vanwege ziektes die zij bij zich kunnen hebben.”

“Doodse, stille blikken”

Zondagochtend om 09.00 uur was men weer terug in Groningen. “Zowel de heen- als de terugreis hebben we zonder te overnachten afgelegd. Ondanks dat we niet in het oorlogsgebied zijn geweest, heeft de reis wel grote indruk gemaakt. Hoe dichter je bij de grens kwam, hoe drukker het op de weg werd. Ook in de lucht overigens. We zagen veel helikopters vliegen. Je merkte heel duidelijk dat er iets aan de hand is. Op de wegen zagen we veel touringcars rijden. Die bussen vervoerden allemaal vluchtelingen. Op de terugweg hebben we in Duitsland bij een tankstation getankt. Daar stond ook een bus. Verschillende vluchtelingen stonden buiten wat te roken. De blikken in hun gezichten, die zeiden zoveel. Een doodse, stille blik. Dat heeft op mij veel indruk gemaakt.”

“Bij komen”

De dieren die Perdok mee heeft genomen hebben inmiddels een thuis gevonden. “Daar hadden we in de voorbereiding al adresjes voor gevonden. Ze zijn inmiddels opgehaald en dat betekent dat wij nu even bij kunnen komen van deze reis en van dit avontuur. Ik voel me echt gesloopt. Maar het is denk ik heel goed geweest dat we dit hebben gedaan.”

Organisatie zoekt geen hulpgoederen meer

Of er een vervolgactie komt, dat weet Perdok nog niet. “De komende dagen gaan we het even rustig aan doen. Ik wil sowieso alle mensen die ons geholpen hebben, die ons gesteund hebben en die spullen geleverd hebben, heel erg bedanken. Wat we in de toekomst gaan doen, dat weet ik nog niet. Of we zelf een actie gaan starten, of dat we ons aansluiten bij een andere actie. Dat zal de tijd moeten gaan leren.” Op de vraag of men nog hulpgoederen zoekt is Perdok duidelijk: “Nee. Voorlopig is het even klaar. Ik heb genoeg zakken met hondenvoer gezien.”

De hele meute in de tuin na een lange reis. Voor alle duidelijkheid dit zijn géén dieren uit de Oekraïne maar uit asiel in Polen om ruimte te maken voor dieren uit de Oekraïne. De meeste hebben inmiddels een gouden mandje. pic.twitter.com/nPnqE8AfXJ — René Perdok 🐾Perdoggy🐇 BFA Groningen 🐔 (@perdokrene) March 13, 2022