Gronings marketingbedrijf krijgt dwangsom van 89.000 euro voor misleiden van klanten

Foto: Schluesseldienst via Pixabay

Het online marketingbedrijf Allfree uit Groningen moet een dwangsom van 89.000 euro betalen aan de Autoriteit Consument & Markt. Volgens de ACM beheert het bedrijf misleidende websites voor slotenmakers en andere spoeddiensten.

Bedrijven kunnen zich bij Allfree aanmelden om tegen betaling via de websites van Allfree consumenten te werven voor hun eigen diensten. Hier zaten ook allerlei aanbieders van spoeddiensten zoals slotenmakers bij. Volgens de ACM is het bij de websites van Allfree niet duidelijk wie uiteindelijk wordt inschakelt voor klussen die de websites aanbieden. De ACM stelt dat werkwijze van Allfree het veel moeilijker maakt om te achterhalen met welk bedrijf klanten in zee gaan.

De ACM eiste in juli 2021 dat Allfree stopte met het online misleiden van consumenten die een slotenmaker of een andere spoeddienst zoeken. De ACM had het bedrijf tot eind september de tijd gegeven om de websites aan te passen. Als ze dat niet zouden doen, kregen ze vanaf begin oktober 2021 tien weken lang, per week een dwangsom van 8900 euro opgelegd. Bij de controles tijdens deze tien weken, bleek dat er nog steeds misleidende teksten op verschillende websites stonden.

Verbijstering bij bedrijf: ‘Alles aan gedaan om aanpassingen door te voeren, geen idee waar claim op is gebaseerd’

Volgens het bedrijf is sinds medio 2021 alles in het werk gesteld om te voldoen aan de richtlijnen van de ACM. “Nadat de ACM ons in 2021 heeft geïnformeerd over vermeende onjuistheden op onze websites, hebben wij er alles aan gedaan om de gewenste aanpassingen door te voeren”, aldus Directeur Kars Potze. “De ACM wil echter niet concretiseren op welke van onze meer dan tweeduizend websites ze hun claim nu nog baseren.”

Het bedrijf erkent dat er misstanden voorkomen in de markt waarin het bedrijf actief is. “Alleen als de ACM tegen deze partijen optreedt, kunnen we de gehele markt beter maken”, aldus Potze. “Wij willen graag samen met de overheid optrekken om online consumenten-misleiding te voorkomen, en alle medewerking verlenen om consumenten en bedrijven zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat beogen we al twintig jaar.”

ACM: ‘Bedrijf deed te weinig om misleiding te stoppen

De ACM wilde dat Allfree informatie over de aanbieders duidelijk vermeldde op haar websites, duidelijker werd over de rol van de aanbieder en de aangeboden diensten en stopte met het onterecht vermelden van keurmerken.

Ook de ACM erkent dat het bedrijf zich heeft ingespannen om misleiding tegen te gaan. Maar niet genoeg, zo stelt Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Allfree is ook doorgegaan met misleidende websites. We hebben meerdere keren laten weten dat er nog werk aan de winkel was. En dat de dwangsom elke week op zou lopen. Nu is het tijd om de dwangsom ook te innen. Tegelijkertijd blijven we dit bedrijf volgen en gaan we mogelijk nieuwe stappen nemen om het bedrijf te dwingen de websites aan te passen. Dat is uiteindelijk het beste voor de consument.”