Gronings bedrijf levert vermist stukje van 5,7 meter brede puzzel

nieuws

Al twee jaar is Jan Jonkvorst uit Barnveld aan het zwoegen om een puzzel van 33.600 stukjes in elkaar te zetten. Uiteindelijk blijkt er één stukje te ontbreken. Een Gronings bedrijf bracht afgelopen week redding. Daar over schrijft het Algemeen Dagblad maandag.

Dat er een stukje van het 5,7 meter breed jungletafereel ontbrak werd onlangs duidelijk. De kussens werden van de bank gehaald en de stofzuigerzak werd gecontroleerd, maar het laatste stukje bleek onvindbaar. Of het is spoorloos verdwenen, of het is nooit geleverd. Het verhaal haalde onlangs het nieuws waarop het bedrijf Fotofabriek aan de Osloweg in Stad in actie kwam. Zij namen contact op met de man in Barneveld en vroegen hem om de omtrek van het ontbrekende stukje op een papiertje te tekenen en op te sturen. Kort daarna werd het laatste puzzelstukje geleverd.

Jonkvorst laat weten erg blij te zijn nu een bedrijf uit Groningen het laatste stukje speciaal voor hem heeft gemaakt.