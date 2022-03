nieuws

De 26-jarige Groninger Yuspha Janko wordt sinds dinsdagochtend vermist. De man werd voor het laatst gezien aan de Antonius Deusinglaan in de stad.

Janko heeft een donkere huidskleur, zwart haar en bruine ogen. Hij is 1.95 meter lang. Janko was gekleed in een rode bodywarmer, zwart shirt, donkere broek en sneakers.

Mensen die informatie hebben over de vermiste man, kunnen contact opnemen met de politie via het nummer 0800 – 6070.