Groninger Studenten Cabaret Festival zoekt nu alvast naar deelnemers

nieuws

Teun van Elzen, de winnaar van het GSCF in 2019. Foto: GSCF

Hoewel 16, 17 en 18 november nog ver weg lijken, zoekt het Groninger Studenten Cabaret Festival nu al naar deelnemers voor de 36ste editie.

De organisatie opende dit weekend de inschrijving voor het festival. De deelnemers hoeven niet te wachten tot half november om klaar te zijn voor het grote podium. Voordat de zes geselecteerde deelnemers gaan optreden in de Stadsschouwburg, doorlopen ze eerst een uitgebreid traject onder begeleiding van een professionele regisseuse. Hieraan voorafgaand zal het deelnemersweekend plaatsvinden, waar er voor eenieder de mogelijkheid is om elkaar beter te leren kennen. In de zomer zal elke deelnemer samen met de regisseuse aan zijn of haar persoonlijke stuk werken.

Op drie selectiedagen worden uit alle aanmeldingen voor het festival de zes beste optredens geselecteerd. Deze zes gaan deelnemen aan de halve finales van het festival. De deelnemers worden uitgekozen door een selectiecommissie bestaande uit de regisseuse van het festival, de voorzitter van het bestuur en twee experts op het gebied van cabaret. De selectiedagen vinden vooralsnog plaats op 16 mei in Parnassos Utrecht, 28 mei in Spijkenisse, 4 juni in Amsterdam. De datum van de selectiedag in Groningen wordt nog bekend gemaakt.

Potentiële deelnemers kunnen zich aanmeldingen via de website van het festival.